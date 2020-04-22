الحشد الشعبي يعفر محيط المدينة القديمة في النجف

2020/04/22 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عفرت طبابة تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي، الأربعاء، محيط المدينة القديمة وشارع الطوسي والافرع التابعة له بالنجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “طبابة تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي نفذت، حملة تعفير وتعقيم ضمن إجراءات الوقاية التي تتخذها قيادة التشكيل للحد من كورونا”.وأضا البيان، أن “الفرق […]

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