(مليشيات وهمية) في العراق!

2020/04/22 | 11:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري في شهر آيار/ مايو عام 2016 اعترف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بوجود 100 مليشيا (خارج إطار القانون)، وهذا يعني بالمقابل وجود (مليشيات داخل إطار القانون)! المليشيات التي...أكمل القراءة ←

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