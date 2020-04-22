تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/04/22 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مختبر الصحة العامة في النجف، قام اليوم بإجراء الفحوصات على 105 عينة منها 31 عينة ضمن خطة المسح العشوائي و26 عينة للوافدين المحجورين”.واوضح البيان انه “قد اثبتت هذه الفحوصات عدم وجود اصابة […]

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