الحكيم : يجب تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار لتدارك هزات سوق النفط

2020/04/22 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، من “عواقب خطيرة” في حال عدم تدارك ارتدادات “هزات” سوق النفط المتذبذب، داعياً إلى تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار.وقال الحكيم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “ما حصل من انهيار في سوق النفط العالمي وتأثر الاقتصاديات الكبرى بتداعياته سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني الذي […]

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