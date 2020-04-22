متى تمكن الجبناء من اقوات الفقراء؟

2020/04/22 | 11:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزام الأنصاري ( أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ) صدق الله العظيم ١- نعم ايها الشعب العراقي فقد حول المخانيث وكلاب الاجنبي بلاد...أكمل القراءة ←

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