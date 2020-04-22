النجف الاشرف خالية من الاصابات بكورونا

2020/04/22 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، خلو المحافظة من أية إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.وذكر المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلتقه وكالة صدى، حصل عليه موقع “الغدير”، أن “محافظ النجف أكد عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في المحافظة”.

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