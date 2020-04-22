تشكيل خلية أزمة في ذي قار لإدارة شؤون المحافظة

2020/04/22 | 11:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارأفاد مصدر محلي في ذي قار، اليوم الاربعاء بأنه تم تشكيل خلية أزمة في محافظة ذي قار لإدارة شؤون المحافظة بعد أن أخفق نواب المحافظة على إختيار شخصية محددة لمنصب المحافظ.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "الجدل احتدم بين نواب ذي قار ،بعد الإتفاق على المرشح الأبرز لمنصب المحافظ وهو القاضي ناظم الوائلي ،بسبب بعض المشاريع والأموال المتعلقة بالمحافظة، اذ إنتهت بالاتفاق فيما بعد بأن يتم تشكيل خلية أزمة لإدارة شؤون المحافظة المالية والإدارية".وتابع المصدر، بأن "اللجنة مكونة من القاضي ناظم الوائلي رئيسا، وعضوية كل من المحافظ المكلف بالوكالة أباذر العمر، ونقيب محامي ذي قار حازم الكناني وقائد شرطة ذي قار ناصر الأسدي".

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