السفارة الأمريكية ببغداد: 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن خليفة البغدادي

2020/04/22 | 11:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت السفارة الأمريكية، الأربعاء، عرض حكومة بلادها مكافأة تصل الى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على او تحديد موقع الزعيم الجديد لتنظيم داعش الارهابي والمعروف بـ"حجي عبدالله" المولى 2019.وذكر بيان للسفارة الامريكية إن "الحكومة الأمريكية عرضت هذه المكافأة لمن يقدم معلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع الارهابي محمد سعيد عبد الرحمن المولى المعروف بحجي عبد الله المولى وكذلك ابو عمر التركماني وعبد الامير محمد سعيد الصلبي وهو من مواليد مدينة الموصل في العراق لعام 1976 الزعيم الجديد لتنظيم داعش الارهابي بعد مقتل البغدادي".واضافت ان "هذا الارهابي مسؤول عن سفك دماء الابرياء وقتل وخطف المدنيين العراقيين وغير العراقيين".على اثر معلومات تفيد بأن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي، قد دخل الأراضي العراقية، مستغلا انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد،.وأعلن الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، عن جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي خليفة البغدادي على اثر معلومات تفيد بأن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي، قد دخل الأراضي العراقية، مستغلا انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد،.

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