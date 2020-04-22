من جديد.. لاعبو توتنهام يخالفون قوانين تباعد المسافات

2020/04/22 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قام بعض نجوم توتنهام هوتسبير في خرق قوانين تباعد المسافات مجدداً، والتي ينص عليها الحكومة الإنجليزية، وفقاً لما ورد في تقارير صحافية.وذكرت صحيفة الديلي ستار، أن “مورينيو قام بنزهة على الأقدام مع مدرب حراس المرمى نونو سانتوس، والمحلل التكتيكي ريكاردو فورموسينيو، مع عدم التزام الثلاثي بإرشادات التباعد الاجتماعي، حيث لا يعتقد أنهم يعيشون […]

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