بالمسح الميداني لم تسجل النجف أي إصابة جديدة بكورونا

2020/04/22 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس خلية الأزمة ومحافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا بعد المسح الميداني.

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