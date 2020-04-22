ذي قار تسجل إصابة جديدة بفايروس كورونا لطفل عمره 60 يوما

2020/04/22 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاربعاء بأن المحافظة سجلت إصابة جديدة بفايروس كورونا لطفل يبلغ عمره 60 يوما.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “الاطباء في مستشفى الحسين التعليمي قد سجلوا إصابة لطفل بفايروس كورونا لطفل عمره 60 يوما فقط، كان قد أصابته من والدته وهو من منطقة السايح في الناصرية”.

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