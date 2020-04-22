نينوى تتصدر المحافظات العراقية في زراعة وتسويق الحنطة

2020/04/22 | 11:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم ، الأربعاء، أن الكميات المتوقع تسويقها لهذا العام من محصول الحن...

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