تحذيرات من الاستخفاف بوضع كورونا في العراق

2020/04/22 | 11:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حذر وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، عضو خلية الأزمة العراقية لمواجهة فيروس كورونا من الاستخفاف أو التهاون بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الفلاحي إن تخفيف حظر التجوال خلال شهر رمضان "لا يعني بالضرورة أن الوضع مطمئن وإنما القرار جاء من أجل ...

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