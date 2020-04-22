الرافدين : فروع المصرف مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي الدولة

2020/04/22 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم رفع رواتب العديد من دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ولحاملي بطاقة الماستر كارد”.واشار الى ان “المصرف مستمر في تزويد فروعه بالمبالغ اللازمة لإنجاز عملية […]

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