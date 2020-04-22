2020/04/22 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار يوم الاربعاء من "خطورة تأييد الحكومة لبعض المقترحات القاضية بطبع عملات محلية خارج غطاء البنك المركزي العراقي"، مقترحًا حلًا آخر غير الطباعة النقدية ".

وأوضح العطار في بيان اليوم ، أن" طبع العملة دون غطاء كارثة وفيها مجالات كبيرة للفساد إضافة إلى فقدان العملة الوطنية لقيمتها مقابل الذهب".

وأشار العطار إلى أن" الموضوع عبارة عن مغامرة خطيرة وتنعكس أضرارها على الشريحة الوسطى اكثر من سواها"، مبينًا أن، العراق قادر على عبور هذه الأزمة وهي مؤقته مهما طال أمدها".

وأقترح العطار بان"يتم الاستدانة من مبالغ الاحتياط في البنك المركزي العراقي على ان يتم التسديد فور تعافي النفط الخام في الأسواق العالمية وانتهاء أزمة فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الاقتصادي العراقي يحذر "مغامرة خطيرة" بطبع العملة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الاقتصادي العراقي يحذر "مغامرة خطيرة" بطبع العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).