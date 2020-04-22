تعرف على حالة طقس لأول أيام رمضان

2020/04/22 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 36مْ".

وأضافت، ان "طقس الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئيا، وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئياً".

وأشارت الهيئة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا، وفي المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئياً".

وتابعت ان "الطقس ليوم الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً مع زخات مطر، وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار خفيفة ، وفي المنطقة الجنوبية".

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