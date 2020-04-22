المحكمة الاتحادية تحدد نهاية الشهر المقبل للنظر باعادة مجالس المحافظات

2020/04/22 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، الاربعاء، عن تحديد المحكمة الاتحادية العليا يوم 31 / 5 موعدا للنظر باعادة مجالس المحافظات في عموم البلاد، مبينا ان عدم حسم القضية جاء بسبب عدم اكتمال النصاب للمحكمة في الوقت السابق.وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المحكمة الاتحادية اجلت مجددا النظر بقرار مجلس النواب […]

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