تونس تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى 901

2020/04/22 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين، بذلك، إلى 901، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 38 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأفادت الوزارة، في بيان بأنه تم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 17 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و17 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 901 حالة مؤكدة من بين 18 ألفاً و165 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدة محافظات تونسية.

في المقابل، أشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد حالات الشفاء من الوباء بلغ 170 حالة شفاء، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 25 شخصا مصابا و85 آخرين مقيمين بالمستشفى.

ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

و في وقت سابق، قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن بلاده تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه "طريقا صعبا" في مواجهة فيروس كورونا.

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