صحيفة : الحكومة العراقية تقاوم ضغوطا إيرانية لفتح الحدود بين البلدين

2020/04/22 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، ان الحكومة العراقية تقاوم ضغوطا إيرانية تدفع باتجاه فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التبادل التجاري وزوار المواقع الدينية.ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، قوله إن “إيران تضغط من وراء الكواليس على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود”.وكان رئيس منظمة الحج […]

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