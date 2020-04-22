المرور العامة تعلن استمرار اغلاق المواقع المرورية امتثالا لتوجيهات خلية الازمة

2020/04/22 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية المرور العامة استمرار اغلاق المواقع المرورية في الوقت الحاضر بحسب توجيهات خلية الازمة .وقالت المديرية في بيان ” بعد وردت تساؤلات كثيرة حول أستقبال مواقع التسجيل للمواطنين تزامناً مع الرفع الجزئي لحظر التجوال ، نود ان نوضح ان المواقع ستستمر بالاغلاق كما كانت قبل الحظر لان فتحها قد تنتج […]

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