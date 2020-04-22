الصناعة : تصميم وتصنيع معدات متخصصة للتعفير والتعقيم

2020/04/22 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن تمكنها من تصميم وتصنيع المعدات التخصصية للتعفير والتعقيم بإمكانيات ذاتية وأيادي عراقية 100% .وقال مدير عام الشركة حيـدر ناصـر ظاهـر في بيان إن “كوادر الشركة قامت بتصميم وتصنيع مدافع تعفير الشوارع والمباني والدوائر الثابتة والمحمولة بإحجام وطاقات مختلفة وكابينات تعفير الأشخاص العادية […]

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