2020/04/22 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..اعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن تمكنها من تصميم وتصنيع المعدات التخصصية للتعفير والتعقيم بإمكانيات ذاتية وأيادي عراقية 100% .
وقال مدير عام الشركة حيـدر ناصـر ظاهـر في بيان إن “كوادر الشركة قامت بتصميم وتصنيع مدافع تعفير الشوارع والمباني والدوائر الثابتة والمحمولة بإحجام وطاقات مختلفة وكابينات تعفير الأشخاص العادية […]
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وقال مدير عام الشركة حيـدر ناصـر ظاهـر في بيان إن “كوادر الشركة قامت بتصميم وتصنيع مدافع تعفير الشوارع والمباني والدوائر الثابتة والمحمولة بإحجام وطاقات مختلفة وكابينات تعفير الأشخاص العادية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة : تصميم وتصنيع معدات متخصصة للتعفير والتعقيم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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