استئناف واسط تصنع جهاز تعقيم للوقاية من كورونا

2020/04/22 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية اليوم الاربعاء ، قيام الشعبة الهندسية في تلك الرئاسة من تصنيع جهاز تعقيم للوقاية من فايروس كورونا .وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان كادر الشعبة الهندسية تمكن من تصميم وتصنيع جهاز تعقيم بتقنية المتحسسات لتعقيم الاشخاص والاجسام من فايروس كورونا .وبين ان ” آلية عمل الجهاز […]

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