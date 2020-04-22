سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020

2020/04/22 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية، اليوم الاربعاء، (22 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.300 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

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