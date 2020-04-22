روسيا تسجل 5236 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/22 | 11:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة “سكاى نيوز” فى خبر عاجل، أن روسيا تسجل 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني ونصف مصاب حتى الآن، إضافة إلى تسجيل أكثر من 177 ألف حالة وفاة.وسجلت إسبانيا ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178

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