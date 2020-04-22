2020/04/22 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذر مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ردفيلد، إن من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا.وقال خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست “هناك احتمال أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز امريكي : موجة ثانية من فايروس كورونا خلال الشتاء القادم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز امريكي : موجة ثانية من فايروس كورونا خلال الشتاء القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).