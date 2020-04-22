رئيس الجالية العراقية في روسيا يشن هجوماً على الخطوط الجوية العراقية

2020/04/22 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الجالية العراقية في روسيا الاتحادية حيدر الشمري، الاربعاء، عن عملية نصب واحتيال وابتزاز بالخطوط الجوية العراقية في موسكو .وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “نقذوا الطلبة العراقيين من ابشع واقذر عملية نصب واحتيال وابتزاز تشهدها الحكومة العراقية والمتمثلة بالخطوط الجوية العراقية و وكلائها في موسكو، وبعد اتصال الكثير من […]

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