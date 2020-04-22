دراسة : أجساد عرب الشرق الأوسط تقاوم فايروس كورونا !

2020/04/22 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن، جزءا من بحث قيد الدراسة، يفسر مقاومة أجسام العرب لفيروس كورونا بعكس الدول الغربية.وقال رئيس الجمعية رمزي فودة في بيان نشر على صفحة الجمعية في موقع “فيسبوك”، إن كورونا برد وسلام على عرب الشرق الأوسط.واستند في حديثه إلى بحث قيد الدراسة تقوم به الجمعية، بإشراف كل من […]

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