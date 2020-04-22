وكيل اعمال مبابي: ريال مدريد لايستطيع دفع 300 مليون يورو

2020/04/22 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وكيل أعمال نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إيفان لومي، رغبة موكله للعب في ريال مدريد.وقال إيفان لومي في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية: “مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد”.وأضاف: “كيليان يريد التواجد رفقة قدوته زيدان، وسيصبح أفضل لاعب 9 في العالم”.واختتم: “في سياق عادي يمكننا أن نعتقد أنه سيوقع […]

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