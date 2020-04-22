صحة ديالى تعلن انطلاق الفرقة الجوالة لاجراء فحوصات كورونا

2020/04/22 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم الاربعاء، عن انطلاق الفرقة الجوالة لاجراء فحوصات كورونا.قال مدير اعلام صحة ديالى ياسر بدر، ان “صحة ديالى اطلقت برنامج الفرق الجوالة للقيام بخطوات استباقية من خلال اجراء فحوصات تتراوح من 100-150 تحليل لفيروس كورونا يوميا في مناطق متفرقة من المحافظة في اطار السعي للتاكد من سلامة المواطنيين”.واضاف بدر،ان […]

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