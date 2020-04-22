2020/04/22 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف واصل الحشد الشعبي في النجف الاشرف، تعفير الاحياء السكنية للوقاية من فايروس كورونا، فيما وزع، 200 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة والمتعففة.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالتعاون مع حملات الدعم اللوجستي للحشد الشعبي عفرت قرية الغدير وحي الجزيرة في النجف للوقاية من فايروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يواصل تعفير الاحياء السكنية ويوزع سلات غذائية في النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يواصل تعفير الاحياء السكنية ويوزع سلات غذائية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).