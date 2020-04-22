أمانة بغداد: خطتنا الخاصة بالأمطار نجحت رغم الأزمة المالية

2020/04/22 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، نجاح خطتها الخاصة باستيعاب وتصريف مياه الامطار خلال موسم الشتاء الذي شارف على الانتهاء رغم الازمة المالية التي تعاني منها.وذكرت الأمانة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنها استنفرت ملاكاتها "الآلية والبشرية ( قبل وخلال وبعد ) كل موجة امطار شهدتها العاصمة بغداد، ولم تسجل اي حالة غرق رغم غزارتها وشدتها في معظم الحالات ورغم تجاوز مجموع نسب الامطار 84 ملم".وأضاف البيان: "وبذلك تكون الامانة قد نجحت في تجاوز موسم الامطار من دون اي حالة غرق للشوارع او الازقة وبالاعتماد على جهودها وملاكاتها الذاتية".

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