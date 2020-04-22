2020/04/22 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مارتن رافاليون بدأت الأزمة الصحية والاقتصادية الضخمة التي أحدثها فيروس كورونا المُستجد في البلدان الغنية تصل للعالم النامي بشكل خطير.ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نفترض أن الاستجابات السياسية للدول الغنية لمكافحة الجائحة هي الأفضل بالنسبة إلى البلدان النامية، أو حتى مُجدية.بل على العكس، يجب أن نتوقع مقايضات أكثر حدة وقيوداً أشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة وأخطار المجاعة.. مارتن رافاليون) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة وأخطار المجاعة.. مارتن رافاليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).