الحشد الشعبي والجيش يعثران على نفق لداعش يضم متفجرات غرب الانبار

2020/04/22 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، على نفق لداعش يضم متفجرات بعملية امنية غرب الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة مشتركة من مقر الفوج الثاني قوة ناحية البغدادي والجيش نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش صحراء البغدادي إبتداء من الخط الإستراتيجي وصولا الى منطقة الحسينيات وh1 ووادي حوران وصولا

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