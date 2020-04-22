أمانة بغداد تعلن نجاح خطتها الموسمية الخاصة بالأمطار

2020/04/22 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، نجاح خطتها الخاصة باستيعاب وتصريف مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

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