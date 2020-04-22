في عيده الـ(89) قصة تاريخ لأول نادٍ رسمي في العراق

2020/04/22 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل نادي القوة الجوية بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتأسيس النادي، والذي يصادف اليوم الأربعاء، في مناسبة تعد الأهم عند عشاق فريق الصقور وكل من ينتمي ويعشق كيان هذا النادي.

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