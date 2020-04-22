البنتاغون ينشر الروايات المباشرة لقواته المتواجدة في العراق اثناء الرد الايراني

2020/04/22 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … افرجت وزارة الدفاع الامريكية وثيقة تتكون من 35 صفحة تتضمن الروايات المباشرة لقواتها المتواجدة في العراق اثناء الرد الصاروخي الايراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في الثامن من كانون الثاني من العام الجاري.وذكر موقع وزارة الدفاع في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الوثيقة تتضمن قصصًا من جنود كانوا في القواعد […]

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