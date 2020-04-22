العثور على نفق لـ”داعش” يضم متفجرات غرب الانبار

2020/04/22 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، على نفق لتنظيم “ داعش” الاجرامي يضم متفجرات بعملية امنية غرب الانبار.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من مقر الفوج الثاني قوة ناحية البغدادي والجيش نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش صحراء البغدادي إبتداء من الخط الإستراتيجي وصولا الى منطقة […]

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