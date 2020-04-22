ياسمين صبري في صور تبين بداياتها .. وكيف تغيرت ملامحها

2020/04/22 | 11:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصبح اسم الفنّانة ياسمين صبري علامة فنيّة مميزة، على المستوى التلفزيوني والسينمائي، ومن بين نجمات جيلها تركت بصمة مختلفة، فبمجرد ذكر اسمها لا بد وأن يرتبط بها جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على الفور، سواء بأزيائها أو أداءها التمثيلي أو حتى تصريحاتها التي تدليها للصحافة، ومؤخراً أثارت الجدل بعقد قرانها على رجل الأعمال […]

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