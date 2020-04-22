وزير النفط الإيراني: خفض إنتاج النفط يجب أن يؤخذ على محمل الجد

2020/04/22 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه،الاربعاء، إن دول إنتاج النفط يجب أن تحترم تخفيضات إنتاج الخام التي تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وقال زنغنه "السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام خفض إنتاج النفط من جانب جميع الدول المنتجة...



التعاون ضروري في ظل هذه الظروف".

وتشترك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بجانب روسيا ودول منتجة أخرى، فيما يعرف باسم أوبك+، مع دول تضخ النفط بما في ذلك الولايات المتحدة لخفض الإمدادات بنحو 20 مليون برميل يوميا.

ومن جهته صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران لن تعاني مثل بقية الدول من تراجع سعر النفط بسبب أنها أقل اعتمادا مقارنة مع الآخرين على صادرات الخام.

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