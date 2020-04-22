الذهب يهبط وكفة الدولار القوي ترجح أمام مشتريات بحثاً عن ملاذ آمن

2020/04/22 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نزلت أسعار الذهب الأربعاء 22 ابريل في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأميركي على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الاصفر كملاذ آمن.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1682.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء إذ أدى انهيار أسعار النفط لعمليات بيع مذعورة في الاسواق الأوسع وغذى ذلك التهافت على السيولة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1% إلى 1704.10 دولار.

ومقابل منافسين رئيسيين، حام الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء.

هذا وانخفضت أسعار النفط مجدداً اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.



وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الاثنين.

وقال محللون إن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول إذ أنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.

وأضافوا أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة من جانب بنوك مركزية عالمية لاسيما الفدرالي والحكومات ستُبقي الذهب مدعوما.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.6% إلى 1972.57 دولار للأونصة بعدما لامس أقل مستوى في نحو شهر في الجلسة السابقة.

وكسب البلاتين 0.4% إلى 749.29 دولار للأونصة بينما فقدت الفضة 0.8% إلى 14.80 دولار.

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