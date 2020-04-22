محافظة عراقية من دون إصابات بكورونا منذ 15 يوما

2020/04/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء (22 نيسان 2020)، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم الـ 15 على...





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