بالوثيقة.. فرض العزل التام على قرية في بابل بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا فيها

2020/04/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

قررت خلية الازمة ناحية الاسكندرية، بمحافظة بابل، الاربعاء (22 نيسان 2020)، فرض العزل التام عل...





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