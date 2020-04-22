شركة أبل تضيف اسم العراق على حساباتها ومتجرها الرسمي

2020/04/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أقدمت شركة أبل الأمريكية، أمس الثلاثاء، على اضافة اسم دولة العراق على حسابات أبل ومتجرها الرسمي، ب...





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