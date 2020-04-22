2020/04/22 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء بلا حدود تصعد دعمها في العراق وتتلقى في مستشفاها أول حالات مشتبه في إصابتها بعدوى فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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