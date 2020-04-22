2020/04/22 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الوقف السني يعقد مساء اليوم مؤتمراً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في جامع أبي حنيفة النعمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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