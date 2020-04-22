زراعة بابل تتوقع تسويق 900 الف طن من الحنطة والشعير في الموسم الحالي

2020/04/22 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل توقعت مديرية زراعة بابل، اليوم الأربعاء، تسويق 900 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير هذا الموسم.وقال مدير قسم التخطيط في زراعة بابل عبد الله ياسين في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إنه “بعد زيادة المساحات الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير، تتوقع المديرية أن تكون كميات الغلة الزراعية المسوقة للمحصولين قرابة 900 الف طن، […]

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