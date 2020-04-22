2020/04/22 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مكافأة مالية وقطعة ارض سكنية لمن يشخص اصابة بكورونا في صحة الكرخ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مكافأة مالية وقطعة ارض سكنية لمن يشخص اصابة بكورونا في صحة الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).