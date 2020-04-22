2020/04/22 | 12:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية تخصص 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن "حجي عبد الله" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية تخصص 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن "حجي عبد الله" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).