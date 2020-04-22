الجوية بذكرى تأسيسه: سنستمر في القمة

2020/04/22 | 12:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنئت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع والكوادر التدريبية واللاعبين والعاملين في النادي وعشاق الصقور بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتأسيسه.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "ذكرى تأسيس النادي تعتبر مناسبة عظيمة وكبيرة على عشاق فريق القوة الجوية وكل من ينتمي ويعشق كيان هذا النادي العريق الذي حقق انجازات على مدى تسعة وثمانين عاما واخرها تكللت بالتتويج باللقب الاسيوي ثلاث مرات متتالية".

وأضاف أن "يوم تأسيس أعرق واكبر الأندية العراقية على الصعيد المحلي والاسيوي هي مناسبة لها خصوصيتها كون النادي ولد كبيراً، وسيبقى خالدا بتاريخ ناصع بالبطولات والإنجازات المحلية والخارجية"، متمنيا التوفيق للجميع وتحقيق الافضل ليبقى نادي القوة الجوية رقما صعبا في الرياضة العراقية والاسيوية ومن انجاز الى اخر ومن تطور الى تطور اكبر واعلى.

وهنأ الزيدي كافة اعضاء الهيئة الادارية وجميع الفرق والموظفين والجماهير المتواجدة في جميع أنحاء العراق والعالم وجميع من ارتدى فانيلة الصقور، بمناسبة ذكرى تأسيس أول نادٍ رسمي في العراق.

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