اصابات كورونا في بولندا تتخطى الـ10 آلاف حالة

2020/04/22 | 12:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد، متخطيا حاجز الـ10 آلاف إصابة.

وجاء في بيان الصحة البولندية: ان "عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 10034 شخصا وبلغ إجمالي الوفيات 404.

وكانت الحكومة بدأت يوم الاثنين الماضي في تخفيف بعض القيود الاحترازية المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

في سياق متصل، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 2568258، وإجمالي الوفيات 177501، بحسب آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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